Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях известного певца

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Оксана Тарасова
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Спортсменка вернулась в Россию после допинг-скандала на Играх в Пекине.

Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях известного певца

Фото: ТАСС / Maxim Thore

Тема:
Игры в Пекине

Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях певца Вани Дмитриенко. Спортсменка вернулась в Россию после Игр в Пекине и отправилась на концерт молодого исполнителя вместе с подругой-танцовщицей Евой Уваровой. Там девушки и сделали совместное фото с артистом. На снимке Валиева выглядит веселой и беззаботной — поклонники надеются, что ей удалось отвлечься от прогремевшего на соревнованиях допинг-скандала.

Instagram @evayvarova

В течение нескольких недель весь мир следил за судьбой выдающейся юной спортсменки. 15-летняя звезда российской сборной переживала серьезное испытание. Она оказалась в центре разбирательств относительно якобы обнаруженных в ее крови следов допинг-препарата.

Фигуристка попала под колоссальный психологический прессинг, что, вероятно, повлияло на итоги состязаний. Валиева лидировала после короткой программы, но заняла только четвертое место — во время следующего выступления она допустила несколько ошибок и дважды упала.

В МОК не хотели допускать российскую спортсменку к участию в личных выступлениях, Спортивный арбитражный суд (CAS) принял иное решение. CAS также заявил, что запрещенный препарат мог попасть в организм спортсменки случайно, разбирательства и дополнительные анализы будут продолжены.

После возвращения на родину и посещения концерта Дмитриенко слухов вокруг Валиевой прибавилось. Теперь фанаты с нетерпением ждут подтверждения романа. Тот факт, что перед ними 16-летний юноша и 15-летняя девушка, поклонников не беспокоит. За звезд уже решили, что они идеально подходят друг другу.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, режиссер Александр Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине.

Тема:
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