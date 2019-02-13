Специалисты Роскачества назвали лучшие российские розовые вина

В преддверии Дня влюбленных, 14 февраля, международная комиссия национальной системы мониторинга Роскачество определила лучшие розовые вина, произведенные в РФ.
Всего специалисты протестировали 19 образцов, представленных, как в крупных торговых сетях, так и в специализированных пунктах продажи. Вина были обезличенными — 23 российских и два международных эксперта не знали, какое именно вино они пробуют. Об этом сообщает издание «Известия».
Лучшими специалисты признали продукцию торговых марок Chateau Tamagne (два наименования), Esse, Fanagoria (два наименования), ZB, «Высокий Берег», «Саук-Дере», «Усадьба Перовских».
Все эти вина можно приобрести на территории РФ за сумму в пределах от 200 до 500 рублей.
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