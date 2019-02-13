Специалисты Роскачества назвали лучшие российские розовые вина

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Международная комиссия оценивала продукцию среднего ценового диапазона, закупленную в торговых сетях.

Фото, видео: www.globallookpress.com

В преддверии Дня влюбленных, 14 февраля, международная комиссия национальной системы мониторинга Роскачество определила лучшие розовые вина, произведенные в РФ.

Всего специалисты протестировали 19 образцов, представленных, как в крупных торговых сетях, так и в специализированных пунктах продажи. Вина были обезличенными — 23 российских и два международных эксперта не знали, какое именно вино они пробуют. Об этом сообщает издание «Известия».

Продукцию оценивали по 100-балльной системе в соответствии с международной шкалой Всемирной организации винограда и вина (OIV). По российскому ГОСТу «хорошим» считается вино, набравшее по сумме не менее 71 балла.

По результатам теста выяснилось, до нижней границы ГОСТа не дотянули 10% образцов. Девять товаров из 19 признаны превосходящими гостовскую планку, поэтому были внесены в «Винный гид России». Все они произведены в Крыму и на Кубани.

Лучшими специалисты признали продукцию торговых марок Chateau Tamagne (два наименования), Esse, Fanagoria (два наименования), ZB, «Высокий Берег», «Саук-Дере», «Усадьба Перовских».

Все эти вина можно приобрести на территории РФ за сумму в пределах от 200 до 500 рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, стоит ли пить пиво перед вином, по мнению ученых.

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