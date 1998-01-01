ГИБДД оштрафовала владельца «перевернутых Жигулей», которые понравились Маску

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Водителя «самоходного инфаркта» наказали за целый ряд нарушений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

Ставропольские автоинспекторы разыскали и оштрафовали водителя «перевернутых Жигулей», которые ранее оценил американский изобретатель и предприниматель Илон Маск, пишет URA.RU.

18-летнему владельцу «самоходного инфаркта» выписали штрафы за управление непригодным к эксплуатации транспортным средством, отсутствие страховки и неправильное расположение на проезжей части. Саму машину изъяли и поставили на охраняемую стоянку.

Так называемый «самоходный инфаркт» стал хитом в сети после публикаций видео, на которых молодой человек едет по городу на «перевернутых Жигулях». Телеканал НТВ опубликовал кадры на своей странице в Twitter и спросил мнение у основателя Tesla Илона Маска. Тот по-русски назвал идею «офигенной».

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