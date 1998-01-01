Видео: Эксперт оценил инициативу об увеличении штрафов за стоянку на магистрали

Минтранс перекладывает ситуацию с больной головы на здоровую, такое мнение высказал член координационного совета межрегиональной общественной ассоциации автомобилистов РФ «Свобода выбора» Александр Холодов, комментируя инициативу об увеличении штрафов за стоянку на магистрали.
— Штраф может что-то и решит, но только в том случае, если у автомобилиста будет возможность найти на автомагистрали оборудованное место для стоянки, которых в настоящее время не хватает. В противном случае, хоть миллион штрафов вводи, если у автомобилиста случилась ситуация, когда ему нужно остановиться, он будет вынужден останавливаться, — сказал Холодов.
Вместе с тем, эксперт предложил специалистам из Минтранса заняться не ужесточением штрафных санкций, а решить проблему небезопасных остановок и стоянок на дорогах РФ — увеличить количество мест для безопасного нахождения автомобилей, расширить обочины, для того, чтобы временная остановка на них не угрожала жизни участникам дорожного движения.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Минтранс совместно с МВД предложили вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час.