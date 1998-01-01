Видео: Эксперт оценил инициативу об увеличении штрафов за стоянку на магистрали

Минтранс перекладывает ситуацию с больной головы на здоровую, такое мнение высказал член координационного совета межрегиональной общественной ассоциации автомобилистов РФ «Свобода выбора» Александр Холодов, комментируя инициативу об увеличении штрафов за стоянку на магистрали.

— Штраф может что-то и решит, но только в том случае, если у автомобилиста будет возможность найти на автомагистрали оборудованное место для стоянки, которых в настоящее время не хватает. В противном случае, хоть миллион штрафов вводи, если у автомобилиста случилась ситуация, когда ему нужно остановиться, он будет вынужден останавливаться, — сказал Холодов.

Вместе с тем, эксперт предложил специалистам из Минтранса заняться не ужесточением штрафных санкций, а решить проблему небезопасных остановок и стоянок на дорогах РФ — увеличить количество мест для безопасного нахождения автомобилей, расширить обочины, для того, чтобы временная остановка на них не угрожала жизни участникам дорожного движения.

Министерство транспорта РФ 12 февраля внесло законопроект об увеличении штрафа для водителей за остановку и стоянку на обочине загруженных автотрасс до трех тысяч рублей для снижения аварийности на дорогах. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящее время проводятся публичные обсуждения инициативы Минтранса.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Минтранс совместно с МВД предложили вернуть штраф за превышение скорости на 10 километров в час.