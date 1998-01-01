Стало известно, кто и почему стрелял в несовершеннолетнего инвалида в Дагестане

История со стрельбой по школьнику в Дагестане обрастает все новыми подробностями. По словам полицейских, 16-летний подросток, который самостоятельно управлял автомобилем, якобы пытался сбить одного из стражей порядка. Именно поэтому они и открыли огонь на поражение. Однако у очевидцев совсем другая версия. Кто и зачем устроил «охоту» на несовершеннолетнего, разбирался корреспондент Пятого канала Мурад Магомедов.

Ранее Пятый канал публиковал видео из больницы — заикающийся юноша пытается вспомнить, что с ним произошло. Он до сих пор находится в состоянии шока. Инцидент произошел 12 февраля в дагестанском селе Хаджалмахи.