Элитную московскую клинику, где лечился Кобзон, проверяют из-за смерти пациента

Элитную московскую клинику «Медицина», в которой лечился Иосиф Кобзон проверяют следователи. Как стало известно Пятому каналу, врачей медицинского учреждения подозревают в халатности, которая привела к смерти пациента в ноябре 2017 года.

49-летний мужчина находился в клинике на стационарном лечении и жаловался на проблемы с дыханием. После, казалось бы, несложных хирургических манипуляций под местным наркозом состояние пациента ухудшилось, и он скончался. Позднее выяснилось, что умерший имел несколько тяжелых хронических заболеваний, но врачи по непонятным причинам не приняли их во внимание.

Ранее Пятый канал сообщал, что прокуратура Ингушетии занялась проверкой скандального видео с младенцем. Ролик, снятый и выложенный в сеть одной из рожениц, набрал миллионы просмотров, в медучреждение съехались полицейские, следователи и общественники.