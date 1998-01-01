СК РФ возбудил дело после нападения на российское генконсульство в Харькове

Главное Следственное управление Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по факту нападения украинских радикалов на здание российского генконсульства в Харькове в пятницу, 8 февраля, сообщает ФАН.
—
Дело возбуждено по статье «Нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой». В настоящий момент следователи устанавливают всех причастных к совершению этого преступления.
Ранее Пятый канал сообщал, что элитную московскую клинику, где лечился Кобзон, проверяют из-за смерти пациента. Врачей подозревают в халатности, возбуждено уголовное дело.