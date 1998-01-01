Чиновников Петербурга могут направить работать в травмпункты

Представители Администрации Петербурга могут начать работать в городских травмпунктах, чтобы оперативно помогать пострадавшим от снега и льда, сообщает Neva.Today. Нововведение обсудили на специальном совещании в Смольном, которое провела вице-губернатор Анна Митянина.

В ходе заседания его участники предложили, помимо прочего, привлечь волонтеров для помощи пострадавшим.

— Даже если человек не попросил помощи, но находится в больнице, ему должно быть оказано социальное внимание. Пришел волонтер, принес необходимые вещи, посидел с ним, поговорил и получил обратную связь , — отметила вице-губернатор Анна Митянина.

Руководители районных отделов здравоохранения и соцзащиты подчеркнули, что многие пострадавшие отказываются от социального обслуживания. Люди пользуются только социальным такси и забирают продуктовые наборы.

— Очень хочется помочь всем этим людям. Предлагаю районам анонсировать свою деятельность по сопровождению в доступных формах — в социальных сетях, в районных газетах и на сайтах. Рассказать и показать, как район помогает пострадавшим, каким образом это организовано. В зоне вашей ответственности и в ваших возможностях это сделать , — заявила Анна Митянина.

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