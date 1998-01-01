Чиновников Петербурга могут направить работать в травмпункты

Представители Администрации Петербурга могут начать работать в городских травмпунктах, чтобы оперативно помогать пострадавшим от снега и льда, сообщает Neva.Today. Нововведение обсудили на специальном совещании в Смольном, которое провела вице-губернатор Анна Митянина.
В ходе заседания его участники предложили, помимо прочего, привлечь волонтеров для помощи пострадавшим.
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Руководители районных отделов здравоохранения и соцзащиты подчеркнули, что многие пострадавшие отказываются от социального обслуживания. Люди пользуются только социальным такси и забирают продуктовые наборы.
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Ранее Пятый канал сообщал, что телеведущий Иван Ургант вышел на борьбу с гололедом в Петербурге. В социальных сетях появились кадры, на которых шоумен очищает тротуар возле Мариинского театра.