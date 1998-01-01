В Москве показали третью часть мультфильма «Как приручить дракона»

Секреты ухода за домашней фурией — раскрыли в Москве. Там состоялась долгожданная премьера третьей части мультфильма «Как приручить дракона». Невероятные приключения, пламенные споры, история крылатой любви и на десерт — рецепт дружбы с огнедышащим персонажем. Зрители приняли картину на ура.

На премьере побывал корреспондент Пятого канала Николай Никулин. Он узнал, ждать ли четвертой части.

Ранее Пятый канал публиковал видео шуточного кастинга Кита Харингтона на роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов», где ему приходится сразиться с черной фурией Беззубиком из мультфильма «Как приручить дракона».