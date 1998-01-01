Будущего ребенка Меган Маркл воспитают отдельно от детей Кейт Миддлтон

Будущему ребенку Меган Маркл, появление на свет которого ожидается этой весной, уготована несколько иная судьба, нежели детям Кейт Миддлтон, сообщает сайт Teleprogramma.pro.
Все дело в том, что именно наследники принца Уильяма — следующие в очереди на британский трон после отца. Шансы получить корону у детей принца Гарри практически равны нулю.
По этой причине отпрыски двух принцев будут воспитываться по-разному. Наследник герцога и герцогини Сассекских будет расти отдельно от кузенов в Виндзорском поместье Фрогмор-хаус, куда в будущем планируют перебраться принц Гарри с супругой.
Помимо этого, внук Елизаветы II против того, чтобы его ребенок находился под прицелами сотен камер, в отличие от детей своего брата Гарри.
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Ранее Пятый канал сообщал, что старшая сестра Саманта уличила Меган Маркл во лжи и неискренности. Она критически отреагировала на письмо Меган к отцу и обвинила герцогиню Сассекскую в искажении фактов.