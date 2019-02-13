Стало известно, где Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Президент Российской Федерации Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что оглашение послания Владимира Путина в этом году пройдет не в Кремле, поскольку Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца сейчас находится на ремонте. До 2018 года глава государства зачитывал послание именно там, в 2018-м переместился в Манеж, а в 2019 году выступит в Гостином дворе.

Послание Федеральному собранию состоится в Гостином Дворе впервые. Традиционно здесь проходит ежегодная прямая линия президента России с гражданами.

Дмитрий Песков, в свою очередь, пока не стал подтверждать информацию о месте проведения. На вопрос корреспондента РБК он ответил, что своевременно сообщит точную информацию.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин обратится с посланием Федеральному собранию 20 февраля.