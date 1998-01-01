Модель Хайди Клум беременна от молодого любовника

Хайди Клум беременна — отцом ребенка 45-летней модели станет 29-летний Том Каулитц, известный по выступлениям в группе Tokio Hotel. Как сообщает сайт KP.RU, информацию журналистам раскрыл близкий друг пары, кутюрье Вольфган Йопп.

— Она беременна! Мне лично сообщил об этом Том, — рассказал он в интервью одному из немецких изданий.

Ответа от самих Хайди и Тома на данный момент не поступало. Если информация от модельера правдива, то Клум станет мамой в пятый раз — у нее уже есть три ребенка от музыканта Сила, с которым она состояла в браке с 2005-го по 2012 год; а также дочка Хелен от итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе.

Том Каулитц — музыкант, участник немецкой рок-группы Tokio Hotel, в которой он играет со своим братом Биллом. Том состоял в браке с моделью Риа Зоммерфельд недолгие полгода, но сейчас готов вновь связать семейными узами — Пятый канал рассказывал, как он сделал предложение Хайди Клум.