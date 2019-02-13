Актер Станислав Бондаренко пришел на премьеру фильма «Отрыв» в кинотеатр «Октябрь» в Москве с беременной женой Аурикой. Кадры с мероприятия артист выложил в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stanislav Bondarenko (@st_bond) 12 Фев 2019 в 11:43 PST

— Были вчера на премьере фильма «Отрыв». Поздравляем всех создателей, — подписал он совместную с Аурикой фотографию.

Буквально через несколько месяцев Бондаренко станет многодетным отцом. Малыш будет третьим по счету в семье актера. Пара уже воспитывает общую дочь, появившуюся на свет в 2017 году. Также у 33-летнего Станислава Бондаренко подрастает сын от первого брака с артисткой Юлией Чиплиевой.

Ранее Пятый канал сообщал, что актер Константин Хабенский также стал отцом в третий раз.