Ушел из жизни легендарный футболист Виталий Хмельницкий

Легендарный нападающий киевского футбольного клуба «Динамо» Виталий Хмельницкий скончался 13 февраля в возрасте 75 лет. Об этом сообщает издание «Советский спорт».

С 1965 по 1972 год футболист принял участие более чем в 200 матчей. Четыре раз он в составе клуба становился чемпионом СССР и обладателем Кубка Советского Союза.

Также он 20 раз играл за сборную СССР и смог отправить в ворота соперников семь мячей. В составе национальной команды Виталий Хмельницкий играл на чемпионате мира 1970 года.

После завершения футбольной карьеры он стал тренером. Среди его воспитанников — бывший полузащитник «Спартака» Илья Цымбаларь.

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