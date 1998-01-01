Умер политик, который баллотировался в президенты США 28 лет подряд

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Линдон Ларуш-младший участвовал во всех американских избирательных кампаниях с 1976-го по 2004 годы.

Фото: Twitter @larouchepac

В США на 97-м году жизни скончался Линдон Ларуш-младший, известный тем, что он участвовал во всех президентских гонках с 1976 года по 2004-й. О смерти Ларуша сообщило агентство Associated Press.

Линдон Ларуш организовал в 1971 году американскую Партию труда, от которой баллотировался на выборах-1976. Тогда он набрал 40 тысяч голосов —0,05% от общего числа избирателей. Ларушу не удалось заявить о себе всерьез на последующих выборах, однако он прославился тем, что в 1992 году стал вторым человеком в американской истории, который участвовал в электоральной гонке, сидя в тюрьме. Также Ларуш известен своей верой в теорию заговора, в частности — в то, что атаки 11 сентября спланировало американское правительство.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Москве скончался доктор психологических наук Вячеслав Владимирцев.

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