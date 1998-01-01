СК просит арестовать советника министра экономразвития

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой арестовать советника главы Минэкономразвития Павла Пущина, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В ходатайстве следствие просит взять под стражу обвиняемого по уголовной статье о получении взятки в особо крупном размере. В рамках этого дела ранее был арестован заместитель главы Рязани Сергей Пашкевич, а в прошлом году под стражу был взят бывший директор рязанского предприятия «Детское питание» Александр Дворецкий, которого задержали с поличным при передаче взятки в 1,1 миллиона рублей. По коррупционному делу также проходит советник главы Рязани Александр Зайкин.

До Минэкономразвития Пущин был министром инвестиций Северной Осетии и вице-премьером в правительстве Ингушетии.

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