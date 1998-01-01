«Нам очень жаль»: Лоукостер «Победа» об инциденте с актером Василием Лановым

, 17:15 161

Народный артист СССР не смог вовремя вылететь на концерт в Ростов-на-Дону из-за размеров ручной клади.

Фото: www.globallookpress.com

Представитель авиакомпании «Победа» Никита Федоров прокомментировал Пятому каналу инцидент, произошедший с народным артистом СССР Василием Лановым.

— Нам очень жаль, что менеджеры действительно великого актера, поклонниками которого являются и сотрудники «Победы», не позаботились заранее о комфорте и не ознакомились с правилами авиакомпании, — заявил представитель авиаперевозчика.

Ранее Пятый канал сообщал, что актера Василия Ланового не пустили на рейс «Победы». Народный артист СССР купил билеты заранее и приехал в аэропорт вовремя. Калибратор авиакомпании не устроил размер кофра, который Лановой всегда берет с собой и в этот раз собирался пронести в салон самолета. Когда артист пошел сдавать его в багаж, рейс оправился в Ростов-на-Дону без него.

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