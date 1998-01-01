Видео: Болгарский журналист подарил Марии Захаровой картину

Болгарский журналист Борис Анзов после еженедельного брифинга в здании МИД РФ подарил представителю ведомства Марии Захаровой картину, которую написал сам, сообщает «ПолитЭксперт».

На полотне изображена стоящая за трибуной в красном платье перед представителями СМИ разных стран Мария Захарова. Болгарский журналист подчеркнул, что подарок приурочен ко Дню дипломатического работника, который отмечается в РФ 10 февраля. Борис Анзов добавил, что ему хотелось оставить память о добрых встречах в здании МИД России.

— Это не скучные госдеповские брифинги. Мы сюда ходим, как на праздник! — говорит журналист.

Работа над полотном под названием «Ходоки у Захаровой» длилась, по словам Бориса Анзова, 20 дней и ночей. Ожидания автора оправдались — подарок приятно удивил Марию Захарову.

— Сначала она испугалась — мол, что этот болгарин опять придумал?! Но когда я раскрыл конверт, сказала, что ей дарили немало картин, но эта самая лучшая! — рассказывает журналист.

В прошлом во время одного из брифингов Борис Анзов предлагал Марии Захаровой угоститься болгарским сыром. Она деликатно отказалась, однако потом устроила в МИДе дегустацию продукции российских сыроваров.

Ранее Пятый канал сообщал, что Мария Захарова рассказала об отсутствии дискриминации в МИД РФ.