Видео: Из-под завалов полуразрушенного дома в Красноярске спасли собаку

Красноярские спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося жилого дома в Красноярске собаку по кличке Арчи. Хозяевам питомца чудом удалось выжить — в момент ЧП они ушли в магазин. Видео публикует telegram-канал Readovka.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Красноярске произошло частичное обрушение жилого дома на улице Кандагарской, дом 3 из-за взрыва газового баллона. Трагедия случилась около девяти часов вечера по местному времени в четверг, 14 февраля.

По предварительной информации, обрушились три квартиры на втором и третьем этажах. В результате обрушения погибла одна женщина. Сообщается, что ее извлекли из-под завалов, но спустя несколько минут, несмотря на старания врачей, она скончалась.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».