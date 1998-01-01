Башкирские врачи примотали пенсионерке швабру к сломанной ноге и отправили домой

Врачи-травматологи Кушнаренковской центральной районной больницы в Республике Башкортостан отказались госпитализировать 84-летнюю женщину с переломом шейки бедра. Медики смастерили пенсионерке деротационный сапожок из обычной швабры.

— Поставили ей сапожок, зафиксировали. Сказали, что он поможет срастить шейку бедра. Он сделан из деревянной швабры, которой раньше пользовались в больнице, — рассказала внучка пациентки.

По словам родственницы пенсионерки, медики пришли к выводу, что госпитализация не нужна, потому что данный случай не является экстренным.

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