Башкирские врачи примотали пенсионерке швабру к сломанной ноге и отправили домой

Врачи-травматологи Кушнаренковской центральной районной больницы в Республике Башкортостан отказались госпитализировать 84-летнюю женщину с переломом шейки бедра. Медики смастерили пенсионерке деротационный сапожок из обычной швабры.
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По словам родственницы пенсионерки, медики пришли к выводу, что госпитализация не нужна, потому что данный случай не является экстренным.
Ранее Пятый канал сообщал, что элитную московскую клинику, где лечился Кобзон, проверяют из-за смерти пациента. Врачей подозревают в халатности, возбуждено уголовное дело.