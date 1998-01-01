Тело второго погибшего обнаружено под завалами дома в Красноярске

Спасатели обнаружили под завалами трехэтажного дома в Красноярске, который разрушился после взрыва бытового газа в четверг, 14 февраля, тело второго погибшего. Ранее житель дома считался пропавшим без вести.

Все работы специалистов на месте трагедии полностью завершены.

Трагедия произошла около 21 часа по местному времени. Известно, что в доме проживало около 20 человек.

Как рассказала одна из жительниц, здание не было газифицировано. Откуда у хозяина квартиры, где был эпицентр взрыва, газовый баллон неизвестно.

— Установлено, в доме порядка 30 квартир. Один собственник, который либо сдавал в аренду, либо частично продал эти квартиры. […] Следственные органы осуществляют розыск владельца данного дома, чтобы установить у него все обстоятельства, а также устанавливают причину произошедшего, что это был за взрыв, хлопок. Либо это газовое оборудование, либо что-то другое, — заявила журналистам официальный представитель регионального Следственного комитета Ольга Шаманская.

Пятый канал

Ранее, как сообщал Пятый канал, на месте обрушения была обнаружена женщина в тяжелом состоянии. Медикам спасти ее не удалось.