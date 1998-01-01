Экс-генерал НАТО обвинил США в предательстве

Соединенные Штаты отказались от своих обязательств перед Европой, объявив о выходе из договора РСМД. Об этом заявил генерала ВВС Германии в отставке Харальда Куята.

— Это предательство безопасности европейских союзников, — сказал бывший функционер НАТО.

В интервью изданию Bayerischer Rundfunk немецкий военный отметил, что последствия окончания этого договора будут очень тяжелыми для всех сторон. Он также выразил надежду, что Россия и США смогут вернуться к переговорам и возродят проведение взаимных инспекций.

Ранее Пятый канал сообщал, что Североатлантический альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты в Европе в случае прекращения действия ДРСМД.