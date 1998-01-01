Названы регионы с самыми высокими зарплатами учителей

Эксперты Росстата назвали регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей. Выяснилось, что больше всего преподаватели получают на Чукотке — там их месячный заработок превышает 93 тысячи рублей. Об этом сообщает RT.

В тройку лидеров попали также Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. В школах этих регионов учителя зарабатывают более 90 тысяч рублей.

Неплохое жалование получают преподаватели в Ненецком автономном округе и на Сахалине. Там месячный заработок педагогов превышает 70 тысяч рублей.

Хуже всего приходится учителям Северо-Кавказского Федерального округа: в Карачаево-Черкесии, Чечне, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии они получают от 20 до 23 тысяч рублей. В среднем 20 тысяч рублей получают в Дагестане.

Согласно данным Росстата, средняя зарплата педагогического работника в 2018 году составила более 38 тысяч рублей. Это на 10% превышает показатели 2017 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава Минпросвещения и глава Ингушетии открыли новую школу в предгорном поселке.