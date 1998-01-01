Ветеран Афганской войны Ковтун, захвативший ПЗРК «Стингер», получил звание Героя России

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Президент России наградил Владимира Ковтуна за героизм, мужество и отвагу.

Фото: Ok.ru/afganskyve

Президент России Владимир Путин присвоил участнику боевых действий в Афганистане Владимиру Ковтуну звание Героя России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

— За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу, — сообщается в тексте указа.

Владимир Ковтун — советский и российский офицер, ветеран Афганской войны. Он был первым, кто обнаружил и захватил американский переносной зенитный ракетный комплекс «Стингер».

«Стингер» — это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), созданный в США. Он предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, таких как самолеты и вертолеты. Также он позволяет обстреливать небронированные наземные или надводные цели.

Захват «Стингера» во время войны в Афганистане стал стратегически важной задачей. Моджахеды именно из них регулярно сбивали советские вертолеты. Группа Ковтуна провела операцию, в ходе которой удалось захватить один образец. На основе изучения устройства ПЗРК советские конструкторы смогли разработать меры противодействия.

За время боевых действий он получил семь пулевых ранений. За большие заслуги перед Отечеством Ковтун был также награжден двумя орденами Красной звезды.

Ранее Пятый канал сообщал, что Путин наградил Грефа орденом «За заслуги перед Отечеством».

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