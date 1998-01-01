А как же Ирина Шейк? Поклонники заподозрили Брэдли Купера в романе с Леди Гагой

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Фанаты артистов считают, что любовная история из фильма «Звезда родилась» переросла в реальные чувства.

Фото: www.globallookpress.com

Поклонники Леди Гаги подозревают, что певица закрутила роман с Брэдли Купером после фильма «Звезда родилась», в котором они играли влюбленную пару. О подозрениях публики рассказывает сайт Teleprogramma.pro. Фанаты замечают, что Гага и Купер довольно нежно общаются на публике. Также отмечается, что Леди Гага все чаще говорит об актере и постоянно хвалит его.

Особо наблюдательные пользователи Twitter заметили любопытную деталь — на церемонии вручения «Грэмми» Гага появилась без обручального кольца. Некоторые напрямую заявили — всему виной роман с Брэдли Купером.

В фильме «Звезда родилась» Брэдли Купер играет 40-летнего певца кантри Джексона Мейна, который страдает от проблем с алкоголем. По сюжету, в одном из баров он встречает официантку Элли (роль играет Леди Гага), которая покоряет его своим голосом. Между Мейном и Элли завязывается роман, и певец помогает выйти вчерашней официантке на большую сцену.

К слову, известно, что Брэдли Купер уже давно встречается с российской моделью Ириной Шейк. Пара воспитывает дочь Лею.

Ранее Пятый канал рассказывал о премии «Золотой глобус», которую Леди Гага получила за фильм «Звезда родилась».

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