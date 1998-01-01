А как же Ирина Шейк? Поклонники заподозрили Брэдли Купера в романе с Леди Гагой

Поклонники Леди Гаги подозревают, что певица закрутила роман с Брэдли Купером после фильма «Звезда родилась», в котором они играли влюбленную пару. О подозрениях публики рассказывает сайт Teleprogramma.pro. Фанаты замечают, что Гага и Купер довольно нежно общаются на публике. Также отмечается, что Леди Гага все чаще говорит об актере и постоянно хвалит его.

Особо наблюдательные пользователи Twitter заметили любопытную деталь — на церемонии вручения «Грэмми» Гага появилась без обручального кольца. Некоторые напрямую заявили — всему виной роман с Брэдли Купером.

They're in love for real. Who doesn't fall for Gaga. https://t.co/9iPiwVTkZe — とびだした (@IsoloMiki) 10 февраля 2019 г.

В фильме «Звезда родилась» Брэдли Купер играет 40-летнего певца кантри Джексона Мейна, который страдает от проблем с алкоголем. По сюжету, в одном из баров он встречает официантку Элли (роль играет Леди Гага), которая покоряет его своим голосом. Между Мейном и Элли завязывается роман, и певец помогает выйти вчерашней официантке на большую сцену.

К слову, известно, что Брэдли Купер уже давно встречается с российской моделью Ириной Шейк. Пара воспитывает дочь Лею.

Ранее Пятый канал рассказывал о премии «Золотой глобус», которую Леди Гага получила за фильм «Звезда родилась».