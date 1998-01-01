«В театре не должно быть скучно»: Актер БДТ Дмитрий Воробьев о работе с Могучим

Актер БДТ имени Товстоногова Дмитрий Воробьев рассказал в интервью Пятому каналу об атмосфере в театре и его художественном руководителе.

— Мне кажется в театре должно быть не скучно. Надо искать какие-то возможности разные. Андрей Анатольевич (Могучий — прим. ред.) творческий человек, это самое главное. У него естественно будет свой театр, и у каждого должен быть свой театр. Мы не можем какие-то лекала применять, со своими лекалами к этому художнику относиться, — сказал актер.

Ранее Пятый канал сообщал, что актриса БДТ имени Товстоногова Аграфена Петровская рассказала в интервью об изменениях, которые произошли в театре за последнее время.