«В театре не должно быть скучно»: Актер БДТ Дмитрий Воробьев о работе с Могучим

, 17:58 Интервью 9

Петербургскому Большому драматическому театру имени Товстоногова исполняется 100 лет.

Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пятый канал

Актер БДТ имени Товстоногова Дмитрий Воробьев рассказал в интервью Пятому каналу об атмосфере в театре и его художественном руководителе.

Мне кажется в театре должно быть не скучно. Надо искать какие-то возможности разные. Андрей Анатольевич (Могучий — прим. ред.) творческий человек, это самое главное. У него естественно будет свой театр, и у каждого должен быть свой театр. Мы не можем какие-то лекала применять, со своими лекалами к этому художнику относиться, — сказал актер.

Ранее Пятый канал сообщал, что актриса БДТ имени Товстоногова Аграфена Петровская рассказала в интервью об изменениях, которые произошли в театре за последнее время.

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