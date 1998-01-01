«Это живой организм»: Актриса Аграфена Петровская о БДТ — видео

, 15:29 Интервью 39

Петербургскому Большому драматическому театру имени Товстоногова исполняется 100 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев, Пятый канал

Актриса Большого Драматического театра имени Товстоногова Аграфена Петровская рассказала в интервью Пятому каналу об изменениях, которые произошли в БДТ за последнее время. По ее словам, сейчас это совершенно другой театр, нежели тот, что был раньше.

— Труппа омолодилась, но самое главное это художественное устройство театра изменилось кардинально и абсолютно полностью. Тот БДТ который был раньше, сейчас это совершенно другой театр. Это живой организм, который пульсирует, где постоянно что-то происходит. Какие-то новые проекты, лекции. Театр стал более открытым для зрителя. Если раньше зритель попадал в театр только в рамках спектакля, то сейчас очень много интересных проектов, когда зритель может попасть в театр и походить, посмотреть уклад и устройство театра изнутри, — говорит актриса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем. Глава государства также высоко оценил заслуги Георгия Товстоногова, который руководил театром последние 33 года своей жизни.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

16:33
«Мы готовы»: Лукашенко поддерживает объединение России и Белоруссии — видео
16:27
А как же Ирина Шейк? Поклонники заподозрили Брэдли Купера в романе с Леди Гагой
16:18
«Это же шутка?»: Фанаты в шоке от нового состава группы SEREBRO
16:15
Виктор Сиднев не будет отстранен от участия в «Что? Где? Когда?»
15:58
Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» задержан по делу Арашуковых
15:48
Видео: Глава Петербурга лишил премий себя и руководителей районных администраций
15:29
«Это живой организм»: Актриса Аграфена Петровская о БДТ — видео
15:23
Фото: Снимки обнаженной Марьяны Ро попали в сеть
15:15
«Да пошел ты!»: Житель Харькова оскорбил Порошенко в ответ на «слова любви»
15:07
Ветеран Афганской войны Ковтун, захвативший ПЗРК «Стингер», получил звание Героя России
15:03
Александр Беглов отправил в отставку глав трех районов Петербурга
14:45
Пуговка из «Папиных дочек» выросла: Катя Старшова рассказала о своем возлюбленном
14:38
Глава инвесткомпании Baring Vostok задержан в Москве
14:34
Для расчета налогов на имущество можно использовать его рыночную стоимость
14:18
Владимир Путин поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем
14:13
Новые подробности трагедии в Красноярске, где из-за взрыва обрушилась часть дома
14:06
«Не будем обманываться»: Песков прокомментировал смягчение санкций США
13:59
Вассерман назвал вынужденной мерой отстранение Друзя от съемок в телешоу
13:54
София Ротару забросила шикарный особняк в Крыму
13:51
Полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на мэра Иваново

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы, связанные с животными»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама