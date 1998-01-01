Актриса Большого Драматического театра имени Товстоногова Аграфена Петровская рассказала в интервью Пятому каналу об изменениях, которые произошли в БДТ за последнее время. По ее словам, сейчас это совершенно другой театр, нежели тот, что был раньше.

— Труппа омолодилась, но самое главное это художественное устройство театра изменилось кардинально и абсолютно полностью. Тот БДТ который был раньше, сейчас это совершенно другой театр. Это живой организм, который пульсирует, где постоянно что-то происходит. Какие-то новые проекты, лекции. Театр стал более открытым для зрителя. Если раньше зритель попадал в театр только в рамках спектакля, то сейчас очень много интересных проектов, когда зритель может попасть в театр и походить, посмотреть уклад и устройство театра изнутри , — говорит актриса.

Ранее Пятый канал сообщал, что Владимир Путин поздравил БДТ имени Товстоногова с вековым юбилеем. Глава государства также высоко оценил заслуги Георгия Товстоногова, который руководил театром последние 33 года своей жизни.