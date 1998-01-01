Друзь останется преподавателем кружка в физмат лицее, несмотря на скандал

Александр Друзь останется преподавателем кружка «Что? Где? Когда?» в петербургском Физико-математическом лицее № 239, руководителем которого магистр игры является с 1994 года. Об этом заявил директор учебного заведения Максим Пратусевич, сообщает «Петербургский дневник».

Ранее Пятый канал сообщал, что Илья Бер и знаток Александр Друзь отстранены от участия в программах «Кто хочет стать миллионером?» и «Что? Где? Когда?». Причина отстранения — скандал с подкупом, который раскрылся 12 февраля: Илья Бер, главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» рассказал, что в ноябре 2018 года Друзь якобы предлагал ему часть от выигрыша, если он предоставит ответы на вопросы.