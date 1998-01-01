«Shit над Европой»: Экс-посла Майкла Макфола проверили на знание русского языка

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Американский дипломат неправильно понял вопрос, заданный ему на русском языке.

Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, Пятый канал

Корреспондент издания «Известия» решил проверить уровень знания русского языка у бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола.

— Что ожидаете, неужели Америка щит над Европой убрала? — задал вопрос на русском языке журналист.

— Shit?! — уточнил Майкл Макфол. (shit, в переводе с английского языка на русский — дерьмо — прим. ред.).

— Да! Щит, в смысле, защиту, — подсказал корреспондент.

Я думаю, что это очень трудные времена в трансатлантических отношениях, и я здесь рассчитываю услышать, что другие люди по-прежнему так же привержены трансатлантическим отношениям, как и я и члены моей партии. К сожалению, во многих странах Европы и внутри администрации Трампа не все привержены им так, как хотелось бы, — засмеявшись ответил дипломат на английском языке.

 — Ok, so that is for shit? (окей, это вы о дерьме? — прим.ред.) — переспросил корреспондент. Бывший посол США Майкл Макфол, вероятно, вновь подумал о другом — засмеялся и кивнул головой.

Ранее Пятый канал сообщал, что бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол прокомментировал в своем микроблоге в Twitter назначение американского актера Стивена Сигала, имеющего российское гражданство, спецпредставителем МИД РФ в США по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

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