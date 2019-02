«Shit над Европой»: Экс-посла Майкла Макфола проверили на знание русского языка

Корреспондент издания «Известия» решил проверить уровень знания русского языка у бывшего посла Соединенных Штатов в России Майкла Макфола.

— Что ожидаете, неужели Америка щит над Европой убрала? — задал вопрос на русском языке журналист.

— Shit?! — уточнил Майкл Макфол. (shit, в переводе с английского языка на русский — дерьмо — прим. ред.).

— Да! Щит, в смысле, защиту , — подсказал корреспондент.

— Я думаю, что это очень трудные времена в трансатлантических отношениях, и я здесь рассчитываю услышать, что другие люди по-прежнему так же привержены трансатлантическим отношениям, как и я и члены моей партии. К сожалению, во многих странах Европы и внутри администрации Трампа не все привержены им так, как хотелось бы , — засмеявшись ответил дипломат на английском языке.

— Ok, so that is for shit? (окей, это вы о дерьме? — прим.ред.) — переспросил корреспондент. Бывший посол США Майкл Макфол, вероятно, вновь подумал о другом — засмеялся и кивнул головой.

