До 36 человек увеличилось число отравившихся в кафе паназиатской кухни в Пятигорске

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Среди пострадавших — двое детей.

Фото, видео: СУ СКР по Ставропольскому краю; 5-tv.ru

Возбуждено уголовное дело по факту массового отравления посетителей кафе в Пятигорске — на данный момент известно о 36 пострадавших. Об этом сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Известно, что среди пострадавших — двое детей.

Нескольким посетителям, почувствовавшим симптомы отравления, помощь была оказана на месте. Остальных направили в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и лечения. Об этом прежде сообщал 5-tv.ru.

Чем опасны роллы и суши? Паразиты — не единственная угроза. Ученые, к примеру, выяснили, что креветки и крабы могут быть переносчиками вируса, который приводит к слепоте. Симптомы: воспаление и повышенное внутриглазное давление. Медики изучили 70 человек, и среди пострадавших оказались те, кто потерял зрение навсегда.

Кроме того, отравиться можно даже свежей рыбой, предостерегают эксперты. Некоторые виды морских обитателей способны накапливать в организме токсичные вещества.

5-tv.ru рассказал, как выжить, если вы — поклонник азиатской кухни.

