Военных объектов рядом нет: ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа

Анастасия Антоненко

Атака ВСУ на Геническ Херсонской области — последние новости

В районе Геническа, который атаковали ВСУ, нет военных объектов

ВСУ намеренно нанесли удар по густонаселенному району Геническа, где рядом нет военных объектов. Об этом РИА Новости заявил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

По его словам, удар пришелся по многоквартирным домам в выходной день, когда люди преимущество находились дома и отдыхали.

«Ни о каких военных объектах поблизости и речи быть не может — это подтверждают как сами пострадавшие, так и очевидцы», — сказал Василенко, отметив, что всем, кто получил ранения, будет оказана необходимая поддержка.

Как ранее писал 5-tv.ru, в результате атаки украинского беспилотника на Геническ в Херсонской области погиб шестилетний ребенок. Ранения также получили шесть мирных жителей.

В результате удара дрона были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно фасады и оконные проемы двух многоквартирных домов, а также шесть легковых автомобилей.

Позже стало известно, что число пострадавших возросло до 11 человек.

