Число погибших при взрыве склада со взрывчаткой в Мьянме возросло до 55 человек

Число погибших в результате взрыва склада со взрывчаткой в деревне Каунг Тат на севере Мьянмы, недалеко от границы с Китаем, возросло до 55 человек. Об этом сообщило агентство Reuters.

Среди погибших — 25 женщин и 30 мужчин, более 70 человек были ранены, их экстренно госпитализировали.

Взрыв произошел в здании 31 мая около полудня по местному времени. По предварительной версии, причиной стала случайная детонация взрывчатых веществ, хранившихся для нужд горнодобывающей промышленности.

В результате происшествия серьезно пострадал близлежащий район. Повреждения получили более сотни домов вблизи места взрыва.

Уточняется, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные работы продолжаются.

Взрыв произошел в районе Намкхам штата Шан, контролируемом Национальной освободительной армией Таанг (TNLA). Ее представители выразили глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявили, что обстоятельства происшествия расследуются для установления точных причин произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.