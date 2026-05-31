Работа мечты: в Греции предлагают бесплатное жилье в обмен на уход за котами

Волонтерам предлагают бесплатно пожить в Греции за уход за котами

В Греции появилась вакансия для волонтеров, желающих жить на острове Сирос и ухаживать за местными кошками. Как сообщает KP.RU в своем Telegram-канале, зоозащитная организация Syroscats ищет четырех добровольцев для работы в 2027 году.

Кандидатам предлагают полностью бесплатное жилье на берегу Эгейского моря. Организаторы также берут на себя оплату коммунальных расходов и обеспечивают волонтеров завтраками.

Заботиться о местных кошках нужно пять дней в неделю, уделяя им около пяти часов в день. Требования к кандидатам просты: они должны быть старше 25 лет и готовы провести на острове не менее месяца.

Основной нюанс — это волонтерская деятельность, поэтому зарплата не предусмотрена.

