Работа мечты: в Греции предлагают бесплатное жилье в обмен на уход за котами

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Единственный минус — за это не платят зарплату.

Как бесплатно пожить в Греции

Фото: www.globallookpress.com/blickwinkel/W. Layer

Волонтерам предлагают бесплатно пожить в Греции за уход за котами

В Греции появилась вакансия для волонтеров, желающих жить на острове Сирос и ухаживать за местными кошками. Как сообщает KP.RU в своем Telegram-канале, зоозащитная организация Syroscats ищет четырех добровольцев для работы в 2027 году.

Кандидатам предлагают полностью бесплатное жилье на берегу Эгейского моря. Организаторы также берут на себя оплату коммунальных расходов и обеспечивают волонтеров завтраками.

Заботиться о местных кошках нужно пять дней в неделю, уделяя им около пяти часов в день. Требования к кандидатам просты: они должны быть старше 25 лет и готовы провести на острове не менее месяца.

Основной нюанс — это волонтерская деятельность, поэтому зарплата не предусмотрена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что как хозяевам, так и будущим волонтерам важно помнить о том, что миска питомца может быть источником микробов. Остатки корма и слюна создают среду для размножения бактерий, формируя биопленку, которую трудно удалить. Специалисты рекомендуют мыть миски после каждого кормления, а для сухого корма — не реже одного раза в день.

