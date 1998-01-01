Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал предстоящие в конце марта выборы президента Украины «бардаком высшей степени». Более того, нынешние действия киевского режима ведут к эскалации конфликта на юго-востоке страны, поэтому срок «бифуркации» может наступить уже в ближайшие месяцы, приводит его слова URA.RU.

В этой связи власти Донбасса готовы к нескольким сценариям развития событий.

— Лично я уверен, что решать вопрос придется военным путем, — сказал Бородай, подчеркнув, что на данный момент в регионе сохраняется стабильная обстановка.

Как сообщал Пятый канал, глава МВД Украины Арсен Аваков поделился с США своим планом по возвращению Донбасса.