«Бардак высшей степени»: В Донбассе готовы к эскалации конфликта перед выборами

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В регионе уверены, что вопрос урегулирования придется решать военным путем.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал предстоящие в конце марта выборы президента Украины «бардаком высшей степени». Более того, нынешние действия киевского режима ведут к эскалации конфликта на юго-востоке страны, поэтому срок «бифуркации» может наступить уже в ближайшие месяцы, приводит его слова URA.RU.

В этой связи власти Донбасса готовы к нескольким сценариям развития событий.

— Лично я уверен, что решать вопрос придется военным путем, — сказал Бородай, подчеркнув, что на данный момент в регионе сохраняется стабильная обстановка.

Как сообщал Пятый канал, глава МВД Украины Арсен Аваков поделился с США своим планом по возвращению Донбасса.

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