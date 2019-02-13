Трехлетняя девочка из России погибла на Канарских островах

Трехлетняя российская девочка погибла в городе Пуэрто-Сантьяго на Канарских островах, сообщает интернет-портал La Opinion de Tenerife. В понедельник, 11 февраля, около 15:30 по местному времени ребенок упал с третьего этажа.

Чтобы доставить малышку в больницу, была организована целая спасательная операция. Скорая помощь в сопровождении полиции привезла пострадавшую, находившуюся в критическом состоянии, на ближайшее футбольное поле, откуда ее смог забрать медицинский вертолет. Однако через несколько дней, несмотря на усилия врачей, девочка скончалась в больнице от травмы головы.

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