Стали известны подробности стрельбы в пригороде Чикаго

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Сотрудник компании Henry Pratt открыл огонь на совещании, на котором ему сказали о его увольнении.

Фото, видео: www.globallookpress.com, abc7chicago.com

Стрельба с жертвами в штаб-квартире компании Henry Pratt в городе Аврора под Чикаго произошла во время совещания, передает телеканал ABC 7.

На собрании 45-летнему сотруднику предприятия Гэри Мартину сообщили об увольнении, после чего он открыл огонь. В результате стрельбы на территории компании погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сам стрелок также мертв. Ранения получили пять сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Сейчас выясняется, была ли атака спланирована заранее.

Отмечается, что Мартин проработал в Henry Pratt около 15 лет. По предварительной информации, мужчина вел стрельбу из пистолета с лазерным прицелом. Также известно, что Мартин был ранее судим в штате Миссисипи за нападение при отягчающих обстоятельствах.

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