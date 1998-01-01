Стали известны подробности стрельбы в пригороде Чикаго

Стрельба с жертвами в штаб-квартире компании Henry Pratt в городе Аврора под Чикаго произошла во время совещания, передает телеканал ABC 7.

На собрании 45-летнему сотруднику предприятия Гэри Мартину сообщили об увольнении, после чего он открыл огонь. В результате стрельбы на территории компании погибли пять человек, в том числе четверо полицейских, сам стрелок также мертв. Ранения получили пять сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Сейчас выясняется, была ли атака спланирована заранее.

Отмечается, что Мартин проработал в Henry Pratt около 15 лет. По предварительной информации, мужчина вел стрельбу из пистолета с лазерным прицелом. Также известно, что Мартин был ранее судим в штате Миссисипи за нападение при отягчающих обстоятельствах.