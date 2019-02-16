Жителей и гостей Петербурга окатили кипятком в самом центре города. С крыши одного из домов на Невском проспекте днем в субботу, 16 февраля, полилась горячая вода прямо на прохожих на тротуаре.

По словам очевидцев, вероятнее всего кипятком людей поливали коммунальщики, которые чистили крышу здания от снега и льда таким необычным образом, сообщает телеканал 78.

— В процессе контакта со льдом крыши и падением с высоты он, конечно, становился менее горячим, но никто не рисковал подходить близко, — написали петербуржцы.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что людям, которые проходили в этот момент по тротуару на Невском проспекте, приходилось обходить стороной мощный водопад кипятка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что сибирский флешмоб с кипятком довел неподготовленных американцев до больницы.