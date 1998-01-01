«Меня били»: Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве

, 13:20 166

Сейчас телезвезда старается не поддерживать связи с родными.

Фото: Instagram @samburskaya

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская откровенно рассказала о тяжелом детстве и натянутых отношениях с родителями. По словам девушки, ее родственники — последние люди, к которым она обратится за помощью.

Как Настасья призналась ведущей YouTube-шоу «А поговорить?», отношения с родителями у нее были проблемными с детства. Будущая телезвезда много раз пыталась поговорить об этом с мамой и папой, обсудить проблему и найти решение, но со стороны взрослых встречала только непонимание и недовольство. По словам Самбурской, в родительском доме ей приходилось «выживать» — артистка думает, что именно поэтому у нее сформировался такой твердый, «пробивной» характер.

— Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он перестал, — честно рассказывает девушка.

Настасья решила отплатить родителям за нелюбовь в детстве тем же во взрослой жизни — сейчас телеведущая старается избегать общения с родственниками, а их редкие попытки выйти на связь самостоятельно только раздражают звезду.

Ранее Пятый канал публиковал откровенное признание Настасьи Самбурской в том, когда она планирует стать мамой.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

13:50
Шведские ученые озвучили новую версию гибели группы Дятлова
13:39
Молодежный Крестный ход ограничит движение в Петербурге
13:20
«Меня били»: Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве
13:04
Видео: Самолет едва не разбился в Индонезии после приземления в сильный шторм
12:59
В России испытали ядерный двигатель для ракеты «Буревестник»
12:45
Жанна Бадоева запускает новое тревел-шоу
12:29
Очевидцы: В центре Петербурга коммунальщики поливали прохожих кипятком — видео
12:17
Барановская сменила имидж после слухов о воссоединении с Аршавиным
12:05
«Это выгодно»: Лужков оценил идею создания Московской губернии
11:42
Фото: У жителя Урала нашли взрывчатку, наркотики и целый арсенал оружия
11:29
Видео: Тело погибшего в авиакатастрофе футболиста Эмилиано Сала доставили в Аргентину
11:16
63-летний Владимир Кузьмин страдает от болей в позвоночнике
11:01
Ради чего звезда 90-х Алиса Мон пошла к пластическому хирургу?
10:48
Видео: Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире, протестуя против Brexit
10:34
Беременная Саша Савельева попала в больницу
10:19
«На букву эМ»: Шнуров рассудил Друзя и Бера
9:52
Конгресс США начал расследование после объявления Трампом режима ЧП
9:24
Ниже пояса: бой Харитонова на Bellator 215 прервали из-за болезненного удара в пах
8:50
Подругу Тимати заподозрили в беременности
8:31
Стали известны подробности стрельбы в пригороде Чикаго

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

28 января

Самбурская заговорила о материнстве

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьерный выпуск «Неспроста. Приметы, связанные с животными»

Наши предки верили животным и воспринимали приметы, как правила и жизненные ориентиры. Но как это работает в наше время? Чем братья меньшие способны помочь и от чего могут уберечь человека в 21 веке? Смотрите 17 февраля на Пятом!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама