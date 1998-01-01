«Меня били»: Настасья Самбурская рассказала о тяжелом детстве

Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская откровенно рассказала о тяжелом детстве и натянутых отношениях с родителями. По словам девушки, ее родственники — последние люди, к которым она обратится за помощью.

Как Настасья призналась ведущей YouTube-шоу «А поговорить?», отношения с родителями у нее были проблемными с детства. Будущая телезвезда много раз пыталась поговорить об этом с мамой и папой, обсудить проблему и найти решение, но со стороны взрослых встречала только непонимание и недовольство. По словам Самбурской, в родительском доме ей приходилось «выживать» — артистка думает, что именно поэтому у нее сформировался такой твердый, «пробивной» характер.

— Меня били, и я злилась. Когда я выпендривалась, то били еще сильнее. Однажды я пошла вечером с друзьями, не пила, не общалась с мальчиками, так отец начал меня бить, когда я вернулась. Он бил меня, а я молчала. Когда я поняла, что уже не могу, издавала какой-то звук, и он перестал, — честно рассказывает девушка.

Настасья решила отплатить родителям за нелюбовь в детстве тем же во взрослой жизни — сейчас телеведущая старается избегать общения с родственниками, а их редкие попытки выйти на связь самостоятельно только раздражают звезду.

Ранее Пятый канал публиковал откровенное признание Настасьи Самбурской в том, когда она планирует стать мамой.