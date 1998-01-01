Молодежный Крестный ход ограничит движение в Петербурге

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Массовые мероприятия для верующих пройдут в городе на Неве в воскресенье, 17 февраля.

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

В пятницу, 15 февраля, отмечался Всемирный день православной молодежи. 17 февраля в честь праздника в Петербурге молодые верующие пройдут по улицам города Крестным ходом, который станет причиной изменений в движении транспорта. В частности, с 10:00 до 11:15 движение будет частично ограничено на набережной канала Грибоедова — от Ново-Конюшенного моста до Казанской площади.

В Северной столице День православной молодежи отмечают уже шесть лет. Однако в этом году провести мероприятия непосредственно в праздничную дату не получилось, поскольку она выпала на будний день.

Ранее Пятый канал рассказывал о выступлении Владимира Путина на Всемирном русском народном соборе.

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