Науэрт сняла кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Представитель государственного департамента США, в прошлом телеведущая Хезер Науэрт, отказалась от борьбы за должность постпреда при ООН, сообщает РИА Новости.
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Ожидается, что в ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявит имя нового кандидата на должность постоянного представителя при ООН.
Никки Хейли, до недавнего времени занимавшая кресло постпреда, ушла в отставку 31 декабря 2018 года.
Ранее Пятый канал сообщал, что юридический комитет Палаты Конгресса США начал расследование после заявления Дональда Трампа о введении режима ЧП. Как полагают инициаторы расследования, решение американского президента нарушает принцип разделения властей.