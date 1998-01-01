Науэрт сняла кандидатуру на должность постпреда США при ООН

Представитель государственного департамента США, в прошлом телеведущая Хезер Науэрт, отказалась от борьбы за должность постпреда при ООН, сообщает РИА Новости.

— Я благодарна президенту Трампу и (госсекретарю США Майку — прим. ред.) Помпео за оказанное мне доверие и за выдвижение меня на пост постоянного представителя США при ООН. Тем не менее, последние два месяца были изнурительными для моих близких, поэтому в интересах моей семьи я сняла свою кандидатуру с рассмотрения , — цитирует слова Хезер Науэрт Госдеп США.

Ожидается, что в ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявит имя нового кандидата на должность постоянного представителя при ООН.

Никки Хейли, до недавнего времени занимавшая кресло постпреда, ушла в отставку 31 декабря 2018 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что юридический комитет Палаты Конгресса США начал расследование после заявления Дональда Трампа о введении режима ЧП. Как полагают инициаторы расследования, решение американского президента нарушает принцип разделения властей.