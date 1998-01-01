Конгресс США начал расследование после объявления Трампом режима ЧП

Юридический комитет Палаты Конгресса США начал расследование после заявления Дональда Трампа о введении режима ЧП. Как полагают инициаторы расследования, решение американского президента нарушает принцип разделения властей.

Режим ЧП позволит Дональду Трампу получить порядка восьми миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. В штатном режиме Конгресс отказался финансировать эту идею американского лидера — из-за этого бюджет на 2019 год принять не могли так долго, что в США пришлось ввести режим «шатдауна» и приостановить работу всех госструктур. Объявление чрезвычайного положения позволит Трампу запросить финансирование у Пентагона в обход конгрессменов.

Для дачи показаний в рамках начатого расследования планируется вызвать юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне и представителей американского Минюста. Решение президента вызвало неодобрение как у представителей Республиканской, так и Демократической партии.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси убеждена, что таким шагом Трамп попросту пытается лавировать между полномочиями Конгресса, несущего основную ответственность за распределение бюджетных средств. Также президента США обвиняют в игнорировании принципа разделения властей, который и возлагает на конгрессменов основные обязанности в денежных вопросах, сообщает телеканал «360».

Ранее Пятый канал сообщал о том, что президент США Дональд Трамп ввел в своей стране режим ЧП после подписания неустроившего его бюджета.