Видео: Минаков проиграл бой Чейку Конго на турнире ММА

Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей карьере — 17 февраля он проиграл поединок французу Чейку Конго. В рамках турнира Bellator 216 бойцы сошлись на арене в городе Анкасвил, в штате Коннектикут.

Поединок начался с поочередных атак, к третьему раунду Минакову удалось повалить Конго, но француз встал и нанес россиянину несколько разящих ударов. На видео, опубликованном в Twitter заснят момент с апперкотом, настигшим Минакова и несколькими ударами коленом в корпус.

Единогласным решением судей, победителем был признан Чейк Конго, для Минакова это поражение стало первым в карьере ММА — до этого он выиграл 22 боя, 12 из которых — нокаутом.

Ранее Пятый канал сообщал, что бой Харитонова на Bellator 215 прервали из-за болезненного удара в пах.