Видео: Минаков проиграл бой Чейку Конго на турнире ММА

Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей карьере — 17 февраля он проиграл поединок французу Чейку Конго. В рамках турнира Bellator 216 бойцы сошлись на арене в городе Анкасвил, в штате Коннектикут.

Поединок начался с поочередных атак, к третьему раунду Минакову удалось повалить Конго, но француз встал и нанес россиянину несколько разящих ударов. На видео, опубликованном в Twitter заснят момент с апперкотом, настигшим Минакова и несколькими ударами коленом в корпус.

👊💥@Kongo4Real is your winner in the heavyweight feature fight at #Bellator216 tonight.



Here's how to tune into the remainder of tonight's bouts:

📲 @DAZN_USA 🇺🇸

📺 @SkySports 🇬🇧#BellatorWGP pic.twitter.com/Ta6MhClbzk