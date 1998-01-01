Видео: Минаков проиграл бой Чейку Конго на турнире ММА

Российский боец ММА Виталий Минаков потерпел первое поражение в своей карьере — 17 февраля он проиграл поединок французу Чейку Конго. В рамках турнира Bellator 216 бойцы сошлись на арене в городе Анкасвил, в штате Коннектикут.
Поединок начался с поочередных атак, к третьему раунду Минакову удалось повалить Конго, но француз встал и нанес россиянину несколько разящих ударов. На видео, опубликованном в Twitter заснят момент с апперкотом, настигшим Минакова и несколькими ударами коленом в корпус.
👊💥@Kongo4Real is your winner in the heavyweight feature fight at #Bellator216 tonight.— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 февраля 2019 г.
Here's how to tune into the remainder of tonight's bouts:
📲 @DAZN_USA 🇺🇸
📺 @SkySports 🇬🇧#BellatorWGP pic.twitter.com/Ta6MhClbzk
Единогласным решением судей, победителем был признан Чейк Конго, для Минакова это поражение стало первым в карьере ММА — до этого он выиграл 22 боя, 12 из которых — нокаутом.
Ранее Пятый канал сообщал, что бой Харитонова на Bellator 215 прервали из-за болезненного удара в пах.