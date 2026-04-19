В столичном регионе ожидается нестабильный температурный режим.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Метеоролог Тишковец: в Москву вернутся снег и заморозки
Жителям столичного региона не стоит рассчитывать на устойчивое весеннее тепло на неделе с 20 по 26 апреля. Об этом 5-tv.ru сообщил метеоролог Евгений Тишковец.
По его словам, в понедельник температура воздуха в Москве составит от трех до восьми градусов тепла, во вторник — до 11 градусов выше нуля. В ночные часы возможны заморозки до минус двух градусов. Погодные условия останутся нестабильными, с периодическими осадками.
Середина недели принесет кратковременное потепление. В среду воздух прогреется до 14 градусов тепла, будет солнечно и сухо. Однако уже в четверг ситуация изменится: небо затянут облака, начнутся дожди.
В пятницу прогнозируются ливневые осадки, местами с переходом в мокрый снег. За два последних рабочих дня недели в Москве может выпасть до 15 мм осадков, что составляет значительную часть месячной нормы.
«Выходной характер метеоусловий существенно не изменится, и, по всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца, и, предварительно, даже на 1 мая особого весеннего тепла ждать не стоит», — добавил Тишковец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сочи оказался под воздействием ледяного шторма, из-за чего дороги и тротуары покрылись сплошным слоем льда.
- 20 апр
- Метель в Забайкалье заблокировала десятки машин на трассе, людей эвакуируют
- 20 апр
- Дождь и мокрый снег: какая погода будет в Москве в понедельник
- 17 апр
- Прощай, тепло: в Москве ожидается резкое похолодание
- 16 апр
- Холода со снегом вернутся? Синоптики рассказали о погоде 20 апреля в Москве
- 16 апр
- Новый удар: после сильнейшего за столетия наводнения на Дагестан обрушились снегопады
- 14 апр
- Весна отменяется: Сочи накрыл ледяной шторм
- 14 апр
- Весна с сюрпризом: синоптик оценил вероятность скорого выпадения снега в Москве
- 14 апр
- Типичная для середины весны: какой будет погода в Москве с 14 по 19 апреля
- 14 апр
- Хмурые дни возвращаем судьбе: когда в Россию придет весеннее тепло
- 13 апр
- Москвичам рассказали, когда пройдет первая весенняя гроза
