Метеоролог Тишковец: в Москву вернутся снег и заморозки

Жителям столичного региона не стоит рассчитывать на устойчивое весеннее тепло на неделе с 20 по 26 апреля. Об этом 5-tv.ru сообщил метеоролог Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник температура воздуха в Москве составит от трех до восьми градусов тепла, во вторник — до 11 градусов выше нуля. В ночные часы возможны заморозки до минус двух градусов. Погодные условия останутся нестабильными, с периодическими осадками.

Середина недели принесет кратковременное потепление. В среду воздух прогреется до 14 градусов тепла, будет солнечно и сухо. Однако уже в четверг ситуация изменится: небо затянут облака, начнутся дожди.

В пятницу прогнозируются ливневые осадки, местами с переходом в мокрый снег. За два последних рабочих дня недели в Москве может выпасть до 15 мм осадков, что составляет значительную часть месячной нормы.

«Выходной характер метеоусловий существенно не изменится, и, по всей видимости, прохладный температурный режим в Центральной России продержится до конца текущего месяца, и, предварительно, даже на 1 мая особого весеннего тепла ждать не стоит», — добавил Тишковец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.