«Я не достиг вершины»: Авраам Руссо о пике своей популярности

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 208 0

Артист уверен, что превзойдет успех прошлых лет.

Авраам Руссо пообещал новую волну своей популярности в ближайшее время

Певец Авраам Руссо считает, что не достиг еще пика своей популярности. Об этом артист заявил корреспонденту 5-tv.ru после эфира шоу «Посиделки» на «Дорожном радио», рассуждая о модном термине прайм-эра, который обозначает период наивысшего расцвета сил и влияния человека.

«Я не достиг еще вершины своей популярности — прайм-эры, как говорят. Я думаю, в ближайшее время придет (прайм-эра. — Прим.ред), и будет гораздо сильнее волна (популярности. — Прим. ред.), чем была в 2000-х, когда я появился», — подчеркнул артист.

Совсем недавно артист выпустил кавер-версию популярного трека музыканта Андрея Губина «Ночь». Руссо признается, что поклонники приняли обновленную композицию с восторгом. Интересно, что переговоры с самим Губиным, чтобы тот разрешил перепеть свой хит, заняли три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Авраам Руссо уже долгое время живет и работает в России. При этом артист не понимает, почему в прессе до сих пор всплывают заголовки о его переезде в США.

Последние новости

11:19
Без результатов? Спасатели завершили очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых
11:07
«Общаемся как братья»: Александр Лукашенко про Владимира Путина
11:04
От деревни до Пекина: где учится сын Александра Лукашенко Николай
10:50
Два этапа: раскрыт порядок индексации пенсий в 2027 году
10:34
Основная причина внезапной смерти: какая болезнь сердца протекает без симптомов
10:19
В Ставропольском крае ФСБ задержала гражданку Германии за подготовку теракта

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Не оставили шансов дронам боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026
Радоница 2026: что можно и нельзя делать, как правильно поминать усопших и молиться

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео