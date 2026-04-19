Российские саблисты завоевали серебро на этапе Кубка мира в Италии

Дарья Корзина

В финале турнира в Падуе российские спортсмены уступили команде Южной Кореи с минимальным отрывом.

Мужская сборная России по фехтованию на саблях заняла второе место в командных соревнованиях на этапе Кубка мира, который прошел 19 апреля в Падуе в Италии.

В решающем поединке российская команда в составе Дмитрия Насонова, Павла Граудыня и Камиля Ибрагимова уступила сборной Южной Кореи со счетом 44:45. Бронзовые награды достались фехтовальщикам из Венгрии.

Накануне соревнований в индивидуальном турнире также отмечался успех сборной России: наши спортсмены заняли первое и второе места в личном зачете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских спортсменов по водным видам спорта допустили до соревнований с флагом. Всемирное бюро водных видов спорта внесло соответствующие поправки в Руководящие принципы, которые реализуются Подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта (AQIU).

Ранее атлеты из России и Белоруссии могли выступать только в статусе нейтральных индивидуальных спортсменов. 

