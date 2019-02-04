Комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты

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В оборонном ведомстве готовят модернизацию оперативно-тактического комплекса.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Ракетные комплексы «Искандер-М» будут перевооружены новыми ракетами, сообщила газета «Известия» со ссылкой на председателя научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России полковника Романа Спирина.

Отмечается, что в настоящее время ведутся исследования и опытно-конструкторские работы, направленные на модернизацию «Искандеров». Речь идет об усовершенствовании тактико-технических характеристик, функционала и противодействия перспективным системам противоракетной обороны противника.

Спирин также рассказал о перспективе создания противотанковых ракетных комплексов, работающих по принципу «выстрелил-забыл». Они позволят осуществить пуск ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

Комплекс «Искандер-M» способен поразить цель в радиусе до 500 километров крылатыми и баллистическими ракетами. Ранее Пятый канал рассказывал о полном перевооружении ракетных войск на «Искандеры».

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