Драка у Минкомсвязи, в которой погиб чемпион по рукопашному бою, попала на видео

Камера видеонаблюдения запечатлела начало драки у здания Министерства Связи и Массовых Коммуникаций в Москве, в которой погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

На кадрах видно, что потасовку с 51-летним сотрудником ЧОП на охраняемой территории начал спортсмен. Юноша в капюшоне после словесной перепалки принялся избивать охранника. Сотруднику ведомственной охраны удается блокировать удар, но молодой человек не унимается.

Известно, что за кадром оба мужчины упали на землю. Спустя некоторое время спортсмен, который набросился на охранника, скончался. Причины смерти пока неизвестны. Однако медики не исключают, что у юноши могло внезапно остановиться сердце.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о драке и о погибшем спортсмене.