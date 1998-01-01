Драка у Минкомсвязи, в которой погиб чемпион по рукопашному бою, попала на видео

, 17:24 Видео 1 082

Конфликт, переросший в потасовку, между спортсменом и охранником произошел утром в воскресенье, 17 февраля.

Фото, видео: ВКонтакте @Геннадий Павлов, t.me/sledak_shepnul

Камера видеонаблюдения запечатлела начало драки у здания Министерства Связи и Массовых Коммуникаций в Москве, в которой погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов.

На кадрах видно, что потасовку с 51-летним сотрудником ЧОП на охраняемой территории начал спортсмен. Юноша в капюшоне после словесной перепалки принялся избивать охранника. Сотруднику ведомственной охраны удается блокировать удар, но молодой человек не унимается.

Известно, что за кадром оба мужчины упали на землю. Спустя некоторое время спортсмен, который набросился на охранника, скончался. Причины смерти пока неизвестны. Однако медики не исключают, что у юноши могло внезапно остановиться сердце.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о драке и о погибшем спортсмене.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

18:50
Схватила волосатая рука: Аркадий Укупник о неудачных амурных похождениях
18:29
Российский флаг на соборе в Солсбери стал поводом для обсуждений в соцсетях
18:17
«Деваться было некуда»: Абитуриент ИТМО об обрушении крыши в здании университета
18:06
Марс все: Почему компания, обещавшая «спасти» людей с Земли, стала банкротом
17:54
«С артиста какой спрос»: Шнуров высказался о скандале в семье Марата Башарова
17:38
«Гимн ролевых игр»: Семенович не на шутку раззадорила поклонников песней к 23 февраля
17:24
Драка у Минкомсвязи, в которой погиб чемпион по рукопашному бою, попала на видео
17:12
«Сидит в Таиланде, а я здесь фигачу»: Башаров о жене из-за заявления о разводе
16:58
«Рисковать людьми при разборе завалов не будем»: Глава Петербурга Беглов об обрушении ИТМО
16:37
«Без нее бы не справились»: Абитуриентка ИТМО о действиях учителя при обрушении
16:21
Синоптик: Уже ночью 18 февраля в Петербург вновь вернутся морозы
16:10
Вице-губернатор Санкт-Петербурга рассказал о причинах обрушения корпуса ИТМО
15:53
Алибасов рассказал, кто получит его внушительное наследство
15:46
Гибель двоих мужчин в драке с поножовщиной сняла камера видеонаблюдения
15:12
Погибшим у здания Минсвязи в Москве оказался чемпион России по рукопашному бою
15:11
Биатлонистка Васнецова удалилась из Instagram после перепалки с болельщиками
14:56
Россиянам больше не понадобится виза при поездке в ОАЭ
14:49
Преподаватель ИТМО, находившаяся со студентами во время ЧП, поблагодарила МЧС
14:28
«Я была в панике, она успокоила»: Абитуриентка ИТМО о спасшем студентов учителе
14:09
В США обеспокоены российским аналогом противотанкового ракетного комплекса Javelin

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама