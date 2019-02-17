Погибшим у здания Минсвязи в Москве оказался чемпион России по рукопашному бою

22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в драке с охранником у здания Министерства Связи и Массовых Коммуникаций в Москве. Потасовка, унесшая жизнь молодого человека, произошла утром в воскресенье, 17 февраля. По предварительной информации, причиной смерти Павлова в драке мог стать сердечный приступ, сообщает MK.RU.

По данным издания, драка произошла в охраняемой зоне комплекса зданий Министерства Связи и Массовых Коммуникаций на Тверской, 7. 51-летний сотрудник ЧОПа по имени Павел заметил молодого человека, который хотел пройти через шлагбаум на охраняемую территорию. Это оказался 22-летний уроженец Орловской области Геннадий Павлов.

Сотрудник охраны попросил юношу показать документы и рассказать, зачем он пытается пробраться в охраняемую зону. После начала словесная перепалка, которая переросла в потасовку. Спустя несколько минут оба мужчины упали на асфальт. В какой-то момент сотрудник ЧОПа заметил, что юноша не дышит. Охранник попытался оказать первую помощь, вызвал медиков и рассказал о произошедшем руководству. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть чемпиона.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, что спортсмен делал на охраняемой территории, а также, что стало причиной смерти. Это будет известно после судебно-медицинской экспертизы. Медики не исключают, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность.

Погибший Геннадий Павлов с детства занимался рукопашным боем. В армию отравился в элитную часть ВДВ. Не раз побеждал на различных соревнованиях, например, в 2016 году выиграл первенство России по универсальному бою.