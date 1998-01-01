Радио теряет своих слушателей в России

, 4:44 35

Доля россиян, слушающих музыку и новости в эфире, сократилась на 15% за последние десять лет.

Фото: Известия/ Алексей Майшев

Российская аудитория радиослушателей охватывает всего 48% граждан, а каждый второй житель РФ не слушает радио совсем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного накануне Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании говорится, что за последние десять лет доля радиослушателей сократилась на 15%. При этом данный канал информации и развлечения по-прежнему пользуется популярностью в двух самых экономически активных и ресурсных возрастных категориях — 35-44 и 45-59 лет. Эксперты связывают это с большой ролью личного автомобиля в жизни данной категории респондентов.

По информации ТАСС, тренд на сокращение аудитории этого типа медиа наметился уже давно, однако процесс идет достаточно медленно. Поэтому эксперты не спешат говорить о близящейся «смерти» радио.

Ранее Пятый канал рассказывал о СМИ, которым россияне доверяют больше всего.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

5:15
На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста
4:44
Радио теряет своих слушателей в России
4:05
Российские военные отразили атаку беспилотников условного противника в Абхазии
3:31
Россиянам обещают сократить сроки планового отключения воды до трех дней
2:37
Эксперты составили обновленный рейтинг регионов по качеству жизни
1:50
Королевский эксперт опроверг слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон
1:22
Протестующие на Гаити потребовали отставки президента
0:51
О подозрительном треске в здании ИТМО преподавателю Кальниченко сообщил ученик
0:28
Сотрудников органов внутренних дел на транспорте поздравили со столетним юбилеем
0:17
Занятия в ИТМО отменят на время проведения экспертизы остальных корпусов
23:49
Старшая дочь Навки едва не попала в аварию в центре Москвы
23:30
Премьер-министр Польши отменил поездку в Израиль из-за заявлений Нетаньяху
23:11
Прямой подрядчик ИТМО рассказал о реконструкции здания до его обрушения
22:52
Молилась о его смерти: Маша Распутина призналась, что жалеет о первом браке
22:38
Видео: что происходит с подарками на «Поле чудес» после съемок программы
22:28
Запрет на покупку автомобилей без наличия гаража ударит по авторынку России
21:55
В результате ЧП в ИТМО погибла уникальная химическая лаборатория
21:37
Sunday Times: состояние Скрипаля ухудшается
21:15
«Газпромбанк» заморозил счета венесуэльской госкомпании PDVSA
20:57
Диетолог оценила популярный список продуктов для сжигания жира

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

14 февраля

В США ищут мамашу-сваху, охотившуюся за девушками для своего сына

14 февраля

Шнуров воспел «земного» Валентина в День всех влюбленных

14 февраля

Не все средства хороши: Как выбрать надежные презервативы

14 февраля

ВЦИОМ назвал число влюбленных россиян

Послание президента Федеральному собранию в 2019 году
15 февраля — День памяти воинов-интернационалистов
18 февраля — День транспортной полиции
Вкусный праздник — Международный день блина

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

«Известия. Главное» — нам доверяют телезрители России!

9 февраля итоговый выпуск программы «Известия. Главное» принёс Пятому каналу почётное второе место среди всех федеральных телеканалов с долей 8,9% в аудитории «Все 25-59 с высоким доходом».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Телевизионная «Сваха» поможет найти вторую половинку

Уже весной на Пятом канале стартует новая шоу-программа «Сваха», и этот проект называют настоящим телевизионным брачным агентством.

5-tv.ru

Реклама