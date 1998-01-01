Радио теряет своих слушателей в России

Российская аудитория радиослушателей охватывает всего 48% граждан, а каждый второй житель РФ не слушает радио совсем. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного накануне Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В исследовании говорится, что за последние десять лет доля радиослушателей сократилась на 15%. При этом данный канал информации и развлечения по-прежнему пользуется популярностью в двух самых экономически активных и ресурсных возрастных категориях — 35-44 и 45-59 лет. Эксперты связывают это с большой ролью личного автомобиля в жизни данной категории респондентов.

По информации ТАСС, тренд на сокращение аудитории этого типа медиа наметился уже давно, однако процесс идет достаточно медленно. Поэтому эксперты не спешат говорить о близящейся «смерти» радио.

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