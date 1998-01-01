На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста

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Экс-президент Грузии с удивлением обнаружил, что он вероятно единственный представитель рода, нарушивший давнюю традицию.

Фото: www.globallookpress.com

Популярный в США генетический тест показал, что Михаил Саакашвили на 99% грузин и на 1% грек. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

— Этот тест позволяет с точностью определить происхождение ваших предков, по крайней мере, за последние тысячи лет, — написал он.

По словам Саакашвили, на протяжении многих веков все его предки заключали браки только внутри одной этнической группы, в то время как он сам женился женщине из Нидерландов.

— Оказалось, что я был первым, кто нарушил традицию, заключив брак с европейкой, — отметил бывший президент.

Ранее Пятый канал сообщал, что китайского ученого, впервые в истории изменившего ДНК эмбриона человека, могут казнить.

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