На 99% грузин: Саакашвили похвастался результатами своего генетического теста

Популярный в США генетический тест показал, что Михаил Саакашвили на 99% грузин и на 1% грек. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

— Этот тест позволяет с точностью определить происхождение ваших предков, по крайней мере, за последние тысячи лет, — написал он.

По словам Саакашвили, на протяжении многих веков все его предки заключали браки только внутри одной этнической группы, в то время как он сам женился женщине из Нидерландов.

— Оказалось, что я был первым, кто нарушил традицию, заключив брак с европейкой, — отметил бывший президент.

Ранее Пятый канал сообщал, что китайского ученого, впервые в истории изменившего ДНК эмбриона человека, могут казнить.